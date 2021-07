DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf nachgebend

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Donnerstag im Verlauf nach unten. Damit setzt sich die Schaukelbörse der vergangenen Tage fort. Die Handelsspanne von rund 15.440 bis 14.740 Punkten hat weiterhin Bestand. Auf der Oberseite kommt immer wieder gutes Abgabeinteresse, auch über den Terminmarkt, an die Börse. An der Unterstützung wurden zuletzt immer wieder die Rücksetzer gekauft. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 63 auf 15.630 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.695 und das Tagestief bei 15.621 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.114 Kontrakte.

