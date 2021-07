LONDON (dpa-AFX) - Der Online-Lieferdienst Deliveroo wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer: Aufgrund eines starken Wachstums und einer anhaltenden Kundennachfrage im ersten Halbjahr erhöhte das Management seinen Ausblick. So soll das Wachstum des Bruttotransaktionswertes (GTV) für 2021 nun bei 50 bis 60 Prozent liegen, wie Deliveroo am Donnerstag in London mitteilte. Zuvor war der Konkurrent von Just Eat Takeaway von einem Plus in Höhe von 30 bis 40 Prozent ausgegangen.

Die Bruttogewinnmarge gemessen am Bruttotransaktionswert solle dagegen in der unteren Hälfte der bereits bekannten Spanne von 7,5 bis 8 Prozent liegen. Der Bruttotransaktionswert entspricht der Summe aller von den Kunden getätigten Käufe inklusive Steuern und Gebühren abzüglich Rabatten und Trinkgeldern.

Im zweiten Quartal stieg der Bruttotransaktionswert auf Konzernebene den Angaben zufolge um 76 Prozent auf gut 1,7 Milliarden britische Pfund (knapp 2 Mrd Euro). Die Bestellungen legten dabei um 88 Prozent auf 78 Millionen zu. Die genauen Ergebnisse zum ersten Halbjahr will Deliveroo am 11. August veröffentlichen./ngu/tav/eas