Starke Aussichten: Dieses Unternehmen ist auf dem Weg, Top-Partner für die digitale Transformation in der Bank- und Versicherungsbranche zu werden - und dabei den Gewinn nachhaltig zu steigern.Die Wachstumschancen im Rahmen der laufenden Digitalisierungswelle sind enorm. Der Hot-Stock der Woche profitiert - vor allem, wenn Banken und Versicherungen ihre IT-Infrastruktur umstellen. Die Abhängigkeit von einzelnen Kunden hat die Stuttgarter in den vergangenen Jahren ausgebremst, vor allem in Sachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...