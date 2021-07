Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar kaum verändert im Vergleich zum Vorabend notiert. Er wurde gegen 8.30 Uhr mit 1,1798 Dollar gehandelt, nach 1,1801 Dollar im späten US-Handel.Die Gemeinschaftswährung bleibt unter Druck und die heute anstehenden Datenveröffentlichungen werden daran nichts ändern, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Ebenso wenig wird die ...

