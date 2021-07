Real I.S. hat für drei Fonds die Einstufung nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung erhalten: REALISINVEST EUROPA, BGV IX, Modern Living. Weitere ESG-Strategie-Produkte seien zudem bereits in Vorbereitung. Die Real I.S. AG bietet ihren Anlegern ab sofort drei nachhaltige Fonds nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung an: den offenen Immobilien-Publikumsfonds "REALISINVEST EUROPA" sowie die beiden offenen Immobilien-Spezial-AIF für institutionelle Anleger "BGV IX Europa" und "Modern Living". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...