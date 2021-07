Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Estée Lauder. Auch in dieser Woche ist die Estée Lauder-Aktie mal wieder auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Das Wertpapier befindet sich seit Sommer letzten Jahres in einem langfristigen Aufwärtstrend. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.