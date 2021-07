EQS Group-News: Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim mit neuer Gruppenidentität



08.07.2021 / 10:00



Meilenstein in der Transformation von Holcim zum weltweit führenden Unternehmen für innovative und nachhaltige Baulösungen



Fokus auf umweltfreundliche Städte, intelligente Infrastruktur und Verbesserung des Lebensstandards



Holcim vereint einige der weltweit führenden Marken in der Baubranche unter seinem Dach

Holcim lanciert heute seine neue Gruppenidentität, die alle Markennamen hinter dem Ziel vereint, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen. Als Vorreiter von Lösungen für grünes Bauen hat sich Holcim verpflichtet, eine wesentliche Rolle zu spielen, um den Übergang in eine Netto-Null-Zukunft zu beschleunigen. Jan Jenisch, CEO von Holcim: "Der heutige Tag markiert einen Meilenstein für unser Unternehmen in unserer Transformation zum weltweit führenden Unternehmen für innovative und nachhaltige Baulösungen. Unsere Welt verändert sich: Wir sind konfrontiert mit steigenden Bevölkerungszahlen, einer stetigen Urbanisierung und klimabezogenen Herausforderungen. Wir sind entschlossen, kohlenstoffarmes und zirkuläres Bauen zu beschleunigen und unseren Teil dazu beitragen, damit wir eine Netto-Null-Zukunft aufbauen und den allgemeinen Lebensstandard erhöhen können. Mit unserer neuen Gruppenidentität signalisieren wir, dass wir uns dem Fortschritt für die Menschen und den Planeten verschrieben haben." Holcim verfügt über einige der weltweit vertrauenswürdigsten Marken in ihrer Branche, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cements, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim und Lafarge. Alle Marken behalten ihre jeweilige Identität und ihren Namen. Mit der Einführung der neuen Gruppenidentität unterstreicht Holcim seinen Fokus darauf, Städte grüner und Infrastrukturen intelligenter zu machen, um den Lebensstandard auf der ganzen Welt zu verbessern mit dem weltweit breitesten Angebot an kohlenstoffarmen Baustoffen. Mit dem Ziel, ein "Net Zero"-Unternehmen zu werden, stellt Holcim die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Strategie und treibt als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Recycling die Kreislaufwirtschaft voran. Holcim macht sein Geschäft auf datengesteuerte und agile Weise intelligenter und fördert gleichzeitig offene Innovationen. Der neue Konzernname ist nun aktiv und das Tickersymbol wurde in HOLN (ehemals LHN) geändert. Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim und Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com Informationen über den neuen Group Purpose sind verfügbar unter https://www.holcim.com/about-holcim







