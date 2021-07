Unterföhring (ots) - Der große Bruder freut sich auf das größte TV-Event, das der Sommer zu bieten hat: 85 Stunden Live-TV. 44 Live-Shows. Mehr Prime-Time-Sendungen als je zuvor. Viele neue Bewohner:innen. Vier Moderator:innnen. Drei Wochen Laufzeit. Ein Big Brother. Marlene Lufen, Melissa Khalaj, Jochen Schropp, Jochen Bendel und "Promi Big Brother" freuen sich auf die SAT.1-Zuschauer:innen und auf das Publikum vor Ort."Promi Big Brother" live unter freiem Himmel erleben: EndemolShine Germany und SAT.1 starten ab heute den Ticket-Vorverkauf für die täglichen Live-Shows in Köln. Die Tickets sind ab sofort unter https://tickets.endemolshine.de/shows/213 (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftickets.endemolshine.de%2Fshows%2F213-promi-big-brother%2F&data=04%7C01%7CKevin.Koerber%40seven.one%7C953d05b752ea45f7bbc108d93d483a6f%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C1%7C0%7C637608202721742584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F12mIbOOnoNnf2drsjBjpz7TQCzIJvufp2QqVfTAGec%3D&reserved=0) erhältlich.Alle Sendedaten von "Promi Big Brother" im Überblick:Sendewoche 1- Freitag, 6. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 20:15 Uhr- Samstag, 7. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 22:15 Uhr- Sonntag, 8. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 22:15 Uhr- Montag, 9. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 20:15 Uhr- Dienstag, 10. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 22:15 Uhr- Mittwoch, 11. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 20:15 Uhr- Donnerstag, 12. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 22:15 UhrSendewoche 2- Freitag, 13. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live nach dem Bundesliga-Auftakt gegen 23:15 Uhr- Samstag, 14. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 20:15 Uhr- Sonntag, 15. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 22:15 Uhr- Montag, 16. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 20:15 Uhr- Dienstag, 17. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live nach dem Supercup gegen 23:15 Uhr- Mittwoch, 18. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 20:15 Uhr- Donnerstag, 19. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 22:15 UhrSendewoche 3- Freitag, 20. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 20:15 Uhr- Samstag, 21. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 22:15 Uhr- Sonntag, 22. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" live um 22:15 Uhr- In der Finalwoche von Montag, 23. August bis Freitag, 27. August, zeigt SAT.1 "Promi Big Brother" täglich live um 20:15 UhrDirekt im Anschluss an jede Show begrüßen Melissa Khalaj und Jochen Bendel die Zuschauer:innen jede Nacht live zu "Promi Big Brother - Die Late Night Show" - dieses Jahr erstmals in SAT.1.Alle Shows werden unter Berücksichtigung der aktuell gültigen, gesetzlichen Corona-Auflagen produziert. Jeden Tag können rund 130 Zuschauer:innen gemeinsam mit den Moderator:innen Marlene Lufen und Jochen Schropp "Promi Big Brother" feiern und die Bewohner:innen live supporten.Auf dem Studiogelände gilt ein an die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen angepasstes Hygienekonzept (Kontaktdatenerfassung, fester Sitzplan, Hygienebeauftragte vor Ort). Alle Sitzplätze werden mit Abstand und versetzt zugewiesen, ein aktueller und negativer SARS-CoV-2-Antigen-Test ist vorzulegen."Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: PromiBBPressekontakt:Kevin Körber, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 od. 1154email: kevin.koerber@seven.onekatrin.dietz@seven.onePhoto Producing & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4962920