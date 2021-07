Das Startup aus Bruchsal verleibt sich einen Flugzeugbau-Veteranen ein und kommt so an eine Zertifizierung der europäischen Flugsicherheit. Das ist jedoch nur der erste Schritt zur Markteinführung. DG Flugzeugbau, der Hersteller von Segelflugzeugen, sei ein langjähriger Entwicklungs- und Produktionspartner, schreibt Volocopter in einer Pressemitteilung. Daneben besaß DG Flugzeugbau die Herstellerlizenz POA, die nun auf den Flugtaxi-Pionier übergeht. Von dieser Zertifizierung durch die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA verspricht sich die Leitung in Bruchsal einen wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...