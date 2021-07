Berlin - Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist am Donnerstag auf 47,87 Millionen angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI).



Gegenüber den am Mittwoch im Laufe des Tages bekannt gewordenen Daten stieg die Zahl der Impflinge um 367.522 an. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 57,6 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 57,1 Prozent). Den vollständigen Impfschutz haben 40,8 Prozent der Bürger (Vortag: 39,9 Prozent). In den letzten sieben Tagen wurden täglich durchschnittlich etwa 275.000 Menschen erstmalig gegen das Coronavirus geimpft.



Das Impftempo ist dabei seit mehreren Tagen rückläufig. Bei den Zweitimpfungen werden aktuell im Schnitt etwa 395.000 Dosen am Tag verspritzt. Der Wert legte damit nach einer fast zweiwöchigen rückläufigen Tendenz wieder etwas zu.

