(shareribs.com) London 08.07.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag weiter nach unten, belastet von den Sorgen über die Entwicklung des Angebots. Derweil sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche erneut deutlich gesunken. Das private American Petroleum Institute meldete gestern den Rückgang der Rohölbestände um 7,98 Mio. Barrel. Darüber hinaus sollen die Benzinbestände um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...