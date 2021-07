Mainz (ots) - Vor 45 Jahren gewann er seinen ersten Weltmeistertitel im Windsurfen - 23 weitere Titel folgten. Wie der Kalifornier Robby Naish zur Surf-Ikone wurde und wie seine weltweite Suche nach der größten Welle ihn über Jahrzehnte antrieb, das zeigt der Sportfilm "The Longest Wave", der ab sofort in der ZDFmediathek zu sehen ist. Am heutigen Donnerstag, 8. Juli 2021, um 13.00 Uhr ist Robby Naish Gesprächsgast im "ZDF-Mittagsmagazin". Am Tag darauf, am Freitag, 9. Juli 2021, 9.03 Uhr, berichtet der Surf-Pionier am Frühstückstisch bei "Volle Kanne - Service täglich" im ZDF über sein einzigartiges Sportlerleben."The Longest Wave" ist zudem Thema im "aktuellen sportstudio" am Samstag, 10. Juli 2021, 23.00 Uhr im ZDF. Neben den Fußball-EM-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker begrüßt Moderator Sven Voss mit Robby Naish einen Fachmann im Studio, der seine Sportart aus der Nische geführt hat und Windsurfen, Kitesurfen, Stand-up-Paddling und Foilsurfen weltweit bekannt machte.Der US-amerikanische Dokumentarfilmer Joe Berlinger hat für "The Longest Wave" den heute 58-jährigen Robby Naish quer über den Globus zu Surf-Hotspots begleitet, an denen der vielfache Weltmeister die perfekte Welle meistern wollte. Dabei zeigt der Film nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern gibt auch Einblicke in die damit verbundenen Schwierigkeiten für das Leben außerhalb des Berufs - als Mentor, Vater und zweimal geschiedener Ehemann."The Longest Wave" bietet einen Einblick, was einen Spitzensportler antreibt, der alles daransetzt, sich ans Limit zu bringen - körperlich und mental. Mit einer Mischung aus persönlichen Interviews und atemberaubenden Wassersportszenen porträtiert der 98-minütige Film einen Athleten, der das erkundet, was ihn zum Champion und zu dem Mann machte, der er heute ist."The Longest Wave" steht bis zum 31. Dezember 2022 in der ZDFmediathek unter https://sportstudio.de zur Verfügung und ist zudem am Donnerstag, 5. August 2021, 7.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen. Auf https://sportstudio.de gibt es ein breites Bouquet an Sportdokumentationen und filmischen Porträts von Sportlerinnen und Sportlern.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"The Longest Wave" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/6BkR/"sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4963049