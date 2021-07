Feldkirchen (ots) - Mit einem hochkarätigen Management stellt sich die Smart Power GmbH für die Zukunft auf. Unter neuer Führung sollen mit intelligenten Speicherlösungen im Megawatt-Bereich verstärkt zusätzliche Erlösquellen für Industriekunden, Energieversorger und Netzbetreiber erschlossen werden, um die Energiewende schneller und wirtschaftlich attraktiver zu gestalten.Thorsten Klöpper wurde zum 1.7.2021 als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bestellt. In dieser Position wird er den Rollout der Speichersysteme in den Marktsegmenten Industrie und Energiewirtschaft und somit das Wachstum der Smart Power GmbH vorantreiben. Der bestens vernetzte Kenner komplexer Energiemanagementsysteme war zuvor CEO Germany und Austria bei Landis+Gyr. "Es wird Zeit, die Energiewende neu zu denken - nicht nur als verantwortungsvolle Aufgabe, sondern auch als Business-Case für alle Beteiligten," so Klöpper.Als neuer COO verantwortet Dr. Stefan Lenz seit dem 1.6.2021 das operative Geschäft der Smart Power GmbH. Der promovierte Bauingenieur ist Spezialist für die Implementierung von KI- und Industrie-4.0-Strategien. "Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind wesentliche Faktoren für eine höhere Energieeffizienz", so der Experte, der als Senior Business Development Manager bei Linde und als selbstständiger Unternehmer diverse Digitalisierungs- und Innovationsprojekte erfolgreich umgesetzt hat. "In intelligenten Speicherlösungen liefern sie Antworten auf die drängendsten Fragen der Energieversorger und -verbraucher, die sich im Zuge der Energiewende stellen.""Angesichts der immer größeren Herausforderungen, aber auch wirtschaftlichen Potenziale der Energiewende ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Neuausrichtung" so der Gründer der Smart Power GmbH, Dr.-Ing. Franz Hauk. Smart Power werde das Geschäft mit immer größeren MW-Speichern ausbauen und die perspektivische Integration von KI-Technologien in die intelligenten Energiemanagementsysteme forcieren.Über die Smart Power GmbHDie Smart Power GmbH ist Entwickler, Hersteller und Betreiber intelligenter Energiemanagement- und Speichersysteme im Megawatt-Maßstab, die ein zentrales Element der Energiewende darstellen. Dabei deckt Smart Power die gesamte Kette von der Projektierung bis zum Betrieb komplexer Speicherlösungen ab.Pressekontakt:Redaktionsbüro Smart Powerc/o Seidl PR & Marketing GmbHWolfgang SeidlRüttenscheider Strasse 14445131 EssenDeutschlandTel. +49 201 8945889-0presse@seidl-agentur.comOriginal-Content von: Smart Power GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134578/4963051