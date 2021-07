NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Teamviewer nach vorläufigen Eckzahlen und vorsichtigeren Tönen für das Gesamtjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Das Wachstum der in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) sei im zweiten Quartal etwas schwächer als vom Konsens erwartet ausgefallen, und deutlich schwächer als sie selbst erwartet habe, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kursverluste angesichts der Zahlen überraschten sie nicht. Pollard sieht auf dem Weg zu den Jahreszielen zudem weiteren Druck für die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 07:54 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A2YN900