Der deutsche Leitindex hat sich im ersten Halbjahr sehr gut entwickelt. Seit einiger Zeit aber bewegt der DAX sich in einer sehr engen Seitwärtsrange. Ob Anleger jetzt mit einem Ausbruch nach oben oder unten rechnen müssen, erklärt Anouch Wilhelms von der Société Générale. Das erste Halbjahr war geprägt von der Corona-Pandemie und von vermehrter Inflationsangst in den USA. Wilhelms weiß, worauf es in der zweiten Jahreshälfte für den DAX ankommt. Abgestimmt auf die aktuelle Marktlage präsentiert der Director Equity Derivatives Public Distribution von der Société Générale zwei passende Produkte. Anleger erfahren außerdem, was es bei diesen Optionsscheinen zu beachten gilt.