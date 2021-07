FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES MORRISON SUPERMARKETS TARGET TO 254 (190) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 810 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 70 (77) PENCE - BERENBERG RAISES BHP GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2700 (2200) PENCE - BERENBERG RAISES REDROW PRICE TARGET TO 820 (720) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 440 (420) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3450 (3800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6700 (6600) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 265 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES CRODA TO 'BUY' ('HOLD') - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1775 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2950 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES FEVERTREE DRINKS TARGET TO 2350 (2200) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 247 (232) P - 'EQUAL-WEIGHT' - PANMURE RAISES RENISHAW TO 'BUY' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 330 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2850 (2600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 400 (435) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 4400 (4100) PENCE - 'SELL'



