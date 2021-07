Das Klimaschutzministerium und die Energieagentur Rheinland-Pfalz wollen den Unternehmen Beratungsangebote machen, um sie bei der Umsetzung der Vorgaben zu unterstützen. Zudem kündigte die Ministerin für Herbst an, die Verordnung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf ertragsschwachem Grünland zu erneuern und zu erweitern.Bereits in ihrem Koalitionsvertrag vom Mai hatten sich die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP auf eine Solarpflicht auf Gewerbeneubauten und für Parkplätze mit mehr als 50 Stellplätzen ausgesprochen. In der kommenden Woche nun wird der Landtag über ein solches Vorhaben beraten. ...

