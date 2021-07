mRNA-1010 heißt der neue Impfstoff, den das US-Pharmaunternehmen nun in die Erprobungsphase 1/2 überführt. Moderna hofft, am Ende ein Super-Präparat gegen eine ganze Reihe von Erregern zu entwickeln. Saisonalen Grippewellen rückt Moderna mit einem neuen Impfstoff zu Leibe. 1010 ist der erste Anti-Influenza-Kandidat des Unternehmens, der in die klinische Erprobung gelangt. 180 Teilnehmer soll die Studie aufnehmen. Die Impfung nimmt die von der WHO zur Prävention empfohlenen Linien A H1N1 und H3N2 und Influenza B Yamagat und Victoria ins Visier. Der mRNA-Ansatz könnte dabei einige ...

