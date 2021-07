Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Startete der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bei etwas über 173 Prozentpunkten noch auf dem Niveau der Vorwoche in den Handel, brach er am Dienstagvormittag bis auf 172,65 Prozentpunkte ein, so die Börse Stuttgart.Anschließend habe eine Aufwärtsbewegung den Euro-Bund-Future bis Donnerstagmorgen auf ein Niveau von 174,16 Prozentpunkten gehievt. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,30%. In der Vorwoche habe die Rendite bei -0,19% gelegen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe sei im Wochenvergleich von 0,30% auf 0,19% gefallen. (Bonds Weekly Ausgabe vom 08.07.2021) (08.07.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...