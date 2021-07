Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die spanische Region Andalusien hat gestern eine 12-jährige Nachhaltigkeitsanleihe auf den Markt gebracht, so die Analysten der Helaba.Der IPT-Spread habe um 3 BP auf SPGB +22 reingezogen werden können, das Buch sei mit 890 Mio. EUR angegeben worden. Zudem gebe es Mandate von Baden-Württemberg sowie der französischen Agentur Action Logement Services und die DZ Hyp habe sich für eine gedeckte Schuldverschreibung in Stellung gebracht. Dennoch sei das Emissionsvolumen im SSA-Bereich und vor allem bei Covered-Bonds unterdurchschnittlich und daran dürfte sich in Anbetracht der Sommerzeit vorerst wenig ändern. ...

