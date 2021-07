Luxemburg (www.fondscheck.de) - DNB Asset Management, eine Tochtergesellschaft der führenden norwegischen Finanzgruppe DNB ASA, hat für ihren DNB Nordic Equities-Fonds (ISIN LU0083425479/ WKN 987767) das von Febelfin in Belgien verliehene Towards Sustainability-Label erhalten.Der DNB Nordic Equities ist ein in den nordischen Ländern (Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland) aufgelegter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Alpha zu generieren. Er wendet einen strengen ESG-Ansatz an und schließt unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Tabak, kontroverse und konventionelle Waffen, Pornografie, Kohle, fossile Brennstoffe, Alkohol und Glücksspiel aus. Der Fonds, der von Øyvind Fjell und seinem Team gemanagt wird, wendet auch "Inklusions"-Filter an, um grüne Unternehmen in das Portfolio zu integrieren, insbesondere in den Segmenten erneuerbare Energien, Biokraftstoffe und Kreislaufwirtschaft. ...

