Mettmann (ots) - Der Tiefkühlspezialist eismann ist ab sofort neuer Team-Partner des traditionsreichen Eishockey-Clubs Düsseldorfer EG. Die Kooperationspartner blicken dem Saisonauftakt bereits voller Tatendrang entgegen: eismann wird unter anderem unterhaltsame Power-Break-Aktionen während der Heimspiele der DEG im Düsseldorfer PSD BANK DOME präsentieren und auch darüber hinaus in vielfältiger Weise mit von der Partie sein. Zudem sind gemeinsame soziale Aktionen in Planung."Wir haben seit jeher Erfahrung mit tiefen Temperaturen - das wollen wir jetzt auch sportlich, gemeinsam mit der DEG, aufs Eis bringen", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer der eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH. "Besonders freuen wir uns auf die unterhaltsamen Power-Break-Aktionen. Wir haben schon einige Ideen, wie wir das Publikum im PSD BANK DOME auf die richtige Betriebstemperatur bringen werden."Gemeinsame soziale Aktionen geplantNeben den sportlichen Aspekten legen die Partner auch einen Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit. Dafür sind gemeinnützige Initiativen und Aktionen geplant. "Soziales Engagement gehört fest zur eismann-Identität. Uns und der DEG ist es sehr wichtig, diesen Einsatz im Rahmen der Zusammenarbeit weiter auszubauen", so Westermeyer.Dass eismann Sport und soziale Nachhaltigkeit kreativ miteinander verbindet, hat das Unternehmen aus Mettmann bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. So sammelten eismann-Mitarbeiter im vergangenen Jahr zum Beispiel Spenden für den Verein "Mutige Kinder", der sich für benachteiligte Kinder einsetzt. Und zwar mit einer Laufaktion. Per App konnten die Eismänner Kilometer "erlaufen". Am Ende kamen über 5.000 Kilometer zusammen, für die der Tiefkühlspezialist pro gelaufenen Kilometer zwei Euro spendete.Über eismann:Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit über 40 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Mehr als 800 selbstständige Handelsvertreter und etwa 400 Mitarbeiter kümmern sich um ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.Pressekontakt:eismann Tiefkühl-Heimservice GmbHPatrick SchöweTelefon: +49 (0) 2104 219 846E-Mail: presse@eismann.deFaktenkontor GmbHDennis LindTelefon: +49 (0) 40 253185129E-Mail: Dennis.Lind@faktenkontor.deOriginal-Content von: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82724/4963246