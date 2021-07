Rastatt (ots) - "ZukunftLernen beginnt jetzt!" - unter diesem Motto startet heute eine neue Initiative des Netzwerks Digitale Bildung. Spätestens in der Pandemie wurde offensichtlich, dass in der deutschen Bildungslandschaft die digitale Komponente schlecht entwickelt ist und teilweise ganz fehlt. Es ist an der Zeit, in digitale Schulentwicklung zu investieren. Die Zukunft des Lernens und Lehrens betrifft die gesamte Gesellschaft und deshalb sind alle Akteure, die Schule und Lernen mitgestalten, eingeladen an der Netzwerk Initiative teilzunehmen - Politik, Schulträger, Schulen, Unternehmen, Lehrende, Lernende, Eltern und die Wirtschaft. Das Netzwerk Digitale Bildung begleitet aktiv seit mehr als 6 Jahren die Entwicklung der digitalen Bildung in Deutschland, mit über 100 unterstützenden Expertinnen und Experten, Verbänden und Unternehmen aus allen Bildungsbereichen. Weitere Informationen zur Initiative mit Workshops, einem umfangreichen schriftlichen Kompendium und zum Digitalkongress vom 10. - 12. November bekommen Sie hier: www.zukunftlernen.com (http://www.zukunft-lernen.com/)Das jetzt der richtige Zeitpunkt für eine solche Initiative ist, zeigte auch die große Begeisterung für den bundesweiten Digitaltag am 18. Juni, an dem sich das Netzwerk Digitale Bildung ebenfalls beteiligte. Die Trägerinitiative "Digital für alle" hat in einer repräsentativen Umfrage festgestellt[1], dass das Interesse an technischen Neuerungen und Digitalisierung in der Gesellschaft signifikant gewachsen ist - und zwar über alle Altersgruppen hinweg. 72 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger sind demnach Neuentwicklungen gegenüber offen.Digitale Bildung für moderne Lern- und Lebensräume"Wir möchten mit möglichst heterogenen Interessengruppen im Sinne der Bildung für alle ein gemeinsames Verständnis entwickeln, wie die Zukunft der Schule, des Lehrens und des Lernens aussehen soll", erklärt Dr. Sarah Henkelmann, Sprecherin des Netzwerks Digitale Bildung. Dabei sollen neue Denkanstöße und Impulse entwickelt, innovative Best Practices und Projekte vorgestellt und praktische Hilfen gegeben werden. Dazu zählen auch aktuelle Vor-Veröffentlichungen aus dem neuen Kompendium ZukunftLernen, das von hochkarätigen Experten aus Bildung, Wissenschaft, Politik und Unternehmen erstellt wird. Zusätztlich gibt es ein umfangreiches Workshop Programm und der Höhepunkt wird der geplante Digitalkongress ZukunftLernen mit Expertenvorträgen, Podiumsdiskussionen und Vernetzungsmöglichkeiten.Unterstützer aus Forschung, Lehre und WirtschaftZu den Unterstützern der Initiative ZukunftLernen zählt das Future Learning Lab an der Pädagogischen Hochschule in Wien. Dort wird gezeigt, wie neue Lernräume aussehen und wie sie von Lehrenden und Lernenden genutzt werden können. Clavister zählt ebenfalls zu den Unterstützern, ein Marktführer im Bereich Cybersicherheit. Weltweit setzen über 120 Universitäten, Schulen und Forschungseinrichtungen auf Clavister-Technologie. Außerdem wird ZukunftLernen vom Deutschen Lehrerverband (DL) unterstützt, der als unabhängiger Dachverband die Interessen von insgesamt 165.000 Lehrkräften in Deutschland vertritt."Die Vielstimmigkeit und die unterschiedlichen Blickwinkel aus Forschung, Wirtschaft und Lehre sind seit jeher unsere DNA", erklärt Dr. Henkelmann. "Denn wenn wir es schaffen, diese verschiedenen Interessen und Erfahrungen im Sinne der Bildung für die kommenden Generationen zu vereinen, können wir wirklich neue Ansätze entwickeln und ein Feuerwerk an Ideen zünden."Über das Netzwerk Digitale BildungDas Netzwerk Digitale Bildung ist ein Zusammenschluss von Personen unterschiedlicher Expertise, Erfahrungen und Interessen, die sich für zeitgemäßen Unterricht mit digitalen Werkzeugen engagieren. Das garantiert Vielfalt in Perspektiven, Kompetenzen und Herangehensweisen. Getragen wird unsere Mission von verschiedenen Förderern aus der Wirtschaft. Die Inhalte steuern nicht-kommerzielle Kooperationspartner, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft bei. So bietet das Netzwerk Digitale Bildung konkrete Impulse und Handlungsempfehlungen für alle, die zeitgemäßen Unterricht mit digitalen Werkzeugen gestalten oder die Rahmenbedingungen dafür schaffen wollen. Unsere Informationsangebote richten sich an Lehrkräfte, Schulleitungen, Entscheidungsträger aus Politik, Städten, Kommunen und Gemeinden sowie eine an der Gestaltung von Bildung interessierte Öffentlichkeit. Weitere Informationen: www.netzwerk-digitale-bildung.de[1] https://ots.de/cbzkDWPressekontakt:Ina SchindlerProjektbüro Netzwerk Digitale BildungIm Steingerüst 1076437 RastattTelefon: +49 (0)172-86609673presse@netzwerk-digitale-bildung.deOriginal-Content von: Netzwerk Digitale Bildung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153092/4963300