DJ PTA-Adhoc: KONSORTIUM Aktiengesellschaft: Verkauf sämtlicher Immobilien der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A. beschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidenheim an der Brenz (pta023/08.07.2021/12:35) - Bezugnehmend auf unsere Ad-Hoc-Mitteilung vom 03.05.2021 hat der Vorstand der Komplementärin der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A. soeben beschlossen, sämtliche Immobilien der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A. zu veräußern.

Der Vorstand geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass er in Summe mehr als 6 Mio. Eur für sämtliche Immobilien erzielen wird.

Bezüglich den Ausführungen gem. Ad-Hoc-Mitteilung vom 03.05.2021 hat uns der Immobilienmakler soeben mitgeteilt, dass derzeit mit einem Kaufvertragsabschluss Ende August/Anfang September gerechnet werden kann.

Der Vorstand hat soeben beschlossen, die Immobilien auch anderweitig zum Verkauf anzubieten.

(Ende)

Aussender: KONSORTIUM Aktiengesellschaft Adresse: Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim an der Brenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Konsortium AG Tel.: +49 7321 2748836 E-Mail: mail@konsortium.de Website: www.konsortium.de

ISIN(s): DE0006323405 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1625740500643 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2021 06:35 ET (10:35 GMT)