NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von ABB auf die Empfehlungsliste "Conviction Buy List" gesetzt und das Kursziel von 39 auf 44 Franken angehoben. Auf Sicht von zwölf Monaten sei der Industriekonzern in Sachen Ausschüttungen an die Aktionäre am attraktivsten im ganzen Sektor, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das umfasse einen großen Aktienrückkauf und eine ansprechende Dividende. Hinzu komme, dass in den Endmärkten des Segments Automation immer deutlichere Zeichen der Erholung sichtbar würden./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 06:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

