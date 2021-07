New York (ots/PRNewswire) - 1 Hotel & Homes Elounda Hills wird zum neuesten nachhaltigen Refugium von 1 Hotels. Geplant als ein Luxushotel der Extraklasse, inspiriert sich das Projekt thematisch an der antiken mediterranen Geschichte und deren Einfluss auf die moderne Welt. Die neue Erholungsoase liegt in Griechenland an der Nordostküste Kretas umgeben von den bezaubernden Elounda-Hügeln und der zerklüfteten Küste der Mirabello-Bucht. Warmherzigkeit, Lebenslust und Gastfreundschaft charakterisieren die Kultur der hiesigen Menschen. Mirum Hellas, ein visionärer Bauträger, wird für den Bau des Anwesens verantwortlich sein und SH Hotels & Resorts wird das exquisite Refugium nach seiner voraussichtlichen Eröffnung im Sommer 2025 betreiben.Das 1 Hotel & Homes Elounda Hills soll antike Architektur mit modernem Komfort verbinden und wird gleichzeitig das Gefühl eines Dorfes in den Bergen, einer lebhaften Metropole und einer natürlichen Oase vermitteln. Das Design lässt die Grenze zwischen Innen und Außen verschwimmen - mit natürlichen, nachhaltig beschafften Materialien, die dem Sonnenlicht von Kreta einen Ehrenplatz einräumen, und üppig blühenden Grünpflanzen an jeder Ecke. Im Einklang mit der Vision der 1-Hotels werden sich die Gäste mit der Insel verbunden fühlen, etwas über ihre Geschichte erfahren und besonders dazu angeregt werden, die Natur zu schützen und zu pflegen.Die 135 Hotelzimmer und 178 Markenresidenzen und Villen (die in mehreren Phasen entwickelt werden) werden einen freien Blick auf die Berge und das Meer bieten. Die Architektur soll die Krümmung der Elounda Hills nachbilden. Atemberaubende Swimmingpools, erholsame Freizeiteinrichtungen im Freien und verschlungene Wege zu den unberührten Sandstränden und dem warmen, klaren Mittelmeerwasser sind geplant. Gäste in den Premium-Zimmern erhalten exklusiven Zugang zu einem eigenen Yachthafen und einem Beach Club. Mit erholsamem Wellnessangebot, einer therapeutischen Spa und der weltberühmten mediterranen Küche können die Gäste aufleben und den besonderen Geist der Insel und ihrer Geschichte in sich aufnehmen.Zum 1 Hotel & Homes Elounda Hills sagte Barry Sternlicht, Chairman & CEO der Starwood Capital Group und Chairman von SH Hotels & Resorts: "Dieses Projekt steht im Einklang mit unserem Ziel, mit der Natur in Harmonie zu leben. Kreta ist eine Insel, die für ihre natürliche Schönheit, Geschichte, Menschen und Kultur sagenumwoben ist. Unsere Marke 1 Hotels will diese Authentizität schützen und verstärken. Unser Bauträger Mirum Hellas und sein lokales Portfolio stehen im Einklang mit unserer Mission, zu bewusstem Konsum zu inspirieren und die natürliche Schönheit und Geschichte der Umgebung zu schützen. Dieses Anwesen ist ein herausragendes Beispiel dafür, und wir werden den mediterranen Urlaub damit neu definieren."Vitaly Borisov, der Gründer und Vorsitzende der Mirum Unternehmensgruppe, sagte: "Im 1 Hotel & Homes Elounda Hills werden wir einzigartige Architektur und anspruchsvolle Landschaftsgestaltung nutzen, um ein besonderes nachhaltiges Luxus-Hotelerlebnis auf der griechischen Insel Kreta einzuführen. Der Fokus der 1 Hotels auf Nachhaltigkeit und ihr innovativer Ansatz in der Hotelbranche machen sie zum perfekten Partner für uns. 1 Hotel & Homes Elounda Hills wird ein nachhaltiges Insel-Refugium sein, das den mystischen Geist Griechenlands einfängt und das kretische Erbe, die Regeneration und die Erhaltung der Umwelt für jeden, der es besucht, zelebriert."Informationen zu 1 Hotels1 Hotels ist eine Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, die inspiriert von der Natur das Beste aus nachhaltiger Gestaltung und Architektur kultiviert und mit außergewöhnlichem Komfort und unerreichtem Serviceniveau verbindet. Die 1 Hotels starteten im Jahr 2015 mit der Eröffnung exklusiver Immobilien in South Beach, Miami und am Central Park von Manhattan, gefolgt von den Standorten Brooklyn am East River im Februar 2017 und 1 West Hollywood am Sunset Boulevard im Juni 2019 und Sanya (China) im Jahr 2020. Die Marke verfolgt ein einfaches Konzept: Wer die Welt bereist, dem sollte auch die Umwelt am Herzen liegen, denn letztendlich haben wir nur 1 Welt. Die 1 Hotels halten an dieser Vision fest, indem sie die Natur durch Design und kulinarische Partnerschaften kanalisieren, eine Verbindung mit der Gemeinschaft vor Ort herstellen und wichtige Schritte zugunsten von Nachhaltigkeit setzen, sodass echter Wandel stattfinden kann. Alle 1 Hotel-Häuser erhalten das Forbes Travel Guide Sharecare Health Security VERIFIED®-Siegel - die ersten Hotels weltweit, die diese Zertifizierung erhalten. Durch die umfassende Überprüfung der Einrichtungen haben Gäste und Reiseplaner die Sicherheit, dass die Häuser über angemessene Verfahren zum Schutz der Gesundheit verfügen. Die Marke strebt zudem weitere Expansion mit der bevorstehenden Eröffnung ihres Hauses in Toronto und weiteren Häusern in Nashville, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, London, San Francisco, Mission Bay und Melbourne an. Informationen zur Mirum GroupMirum wurde mit einer wahren Leidenschaft für Innovation und unübertroffener Liebe zum Detail gegründet und ist ein führender Akteur im Bereich der Luxusgastronomie und der Entwicklung von gehobenen vorstädtischen Wohnanlagen. Als multinationaler Bauträger mit einer lokalen Vision bleibt Mirum dem Erbe, der Kultur und der Tradition treu und setzt gleichzeitig die neuesten Technologien ein, um Gemeinschaften und transformative Umgebungen zu schaffen. Mirum ist seit mehr als 10 Jahren in Griechenland tätig und der einzige internationale Immobilienentwickler, der von der griechischen Regierung den Status eines strategischen Privatinvestors erhalten hat.