++ Aktien in Europa handeln schwächer ++ EZB wird höchstwahrscheinlich heute ihr neues Inflationsziel bekannt geben ++ Südzucker-Aktie nach schwachem Quartalsergebnis unter Druck ++ Die europäischen Indizes begannen den heutigen Handelstag deutlich schwächer vor der Veröffentlichung der EZB-Strategieüberprüfung, die wahrscheinlich eine Verschiebung des Inflationsziels von derzeit "unter, aber nahe 2%" auf 2% beinhaltet - was theoretisch ein Überschießen der Inflation ermöglichen würde. In der Zwischenzeit verdauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...