Brugg (ots) - Der ENSI-Rat überwacht die Aufsichtstätigkeit und die Geschäftsführung des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI und erstellt darüber jährlich einen Bericht. An seiner Sitzung vom 18. Juni 2021 hat der Bundesrat den Tätigkeits- und Geschäftsbericht des ENSI-Rates für das Jahr 2020 genehmigt.Das ENSI, die Aufsichtsbehörde über die Schweizer Kernanlagen, erreichte sowohl die im Leistungsauftrag 2020 - 2023 (https://www.ensi-rat.ch/de/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/20200127_Leistungsauftrag-2020-23_final_Korr20200210.pdf) gesetzten strategischen Ziele als auch die daraus abgeleiteten jährlichen Ziele der Leistungsvereinbarung 2020 (https://www.ensi-rat.ch/de/wp-content/uploads/sites/6/2021/01/Leistungsvereinbarung-2021-zwischen-dem-ENSI-Rat-und-der-Gesch%C3%A4ftsleitung-des-ENSI_geschw%C3%A4rzt.pdf). Dies hält der ENSI-Rat in seinem Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2020 (https://www.ensi-rat.ch/de/?p=9175) fest. Bei seiner internen Aufsichtstätigkeit setzte der ENSI-Rat im Jahr 2020 einen Schwerpunkt im Bereich Information und Kommunikation.Der ENSI-Rat konnte sich davon überzeugen, dass das ENSI trotz Covid-19-bedingter Einschränkungen seine Aufsichtsaufgaben - seit dem 1. Juli 2020 unter der Leitung des neuen Direktors Marc Kenzelmann - kompetent und wirksam wahrgenommen hat. Zu diesem Schluss kommt der ENSI-Rat in seinem Tätigkeits- und Geschäftsbericht für das Jahr 2020. Der Bericht wurde vom Bundesrat am 18. Juni 2021 genehmigt.- Detaillierte Informationen finden Sie im Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2020 des ENSI-Rates (https://www.ensi-rat.ch/de/?p=9175)