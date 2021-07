LUXEMBURG (dpa-AFX) - Nach seiner Covid-19-Erkrankung hat der Luxemburger Premierminister Xavier Bettel das Krankenhaus wieder verlassen können. Er werde die Amtsgeschäfte an diesem Freitag wieder aufnehmen, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Der 48-Jährige war am vergangenen Wochenende wegen verstärkter Symptome in eine Klinik gebracht und dort vier Tage lang behandelt worden. Anfangs war bei ihm eine unzureichende Sauerstoffsättigung festgestellt worden.

Der Luxemburger Premierminister war Ende Juni nach dem EU-Gipfel in Brüssel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei dem Treffen hatte Bettel Kontakt mit vielen anderen europäischen Staats- und Regierungschefs, auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach eigenen Angaben war er zuvor einmal gegen das Coronavirus geimpft worden./hus/DP/ngu