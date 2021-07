Die E-Mobilität verschlingt Rohstoffe, darunter auch Nickel für den steigenden Batteriebedarf Manche sehen in den kommenden Jahren die Gefahr eines Nickeldefizits. Werden heute rund 2,4 Millionen Tonnen im Jahr gebraucht, sollen es 2025 bereits 3,4 Millionen Tonnen sein, so die Deutsche Rohstoffagentur. Bisher gingen etwa 85 Prozent des Nickels in die Stahlproduktion. Doch hier steht eine Änderung an, denn Nickel wird zusehends in der Energie- und Verkehrsbranche gebraucht. Für die Elektromobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...