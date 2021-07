Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank gab das Ergebnis der 18-monatigen Strategieüberprüfung bekannt, so die Experten von XTB.Das Inflationsziel sei von zuvor "unter, aber nahe 2%" auf 2% angehoben worden - was theoretisch eine Überschreitung der Inflationsrate zulassen würde. Die Zentralbank habe bestätigt, dass der HVPI weiterhin ein geeignetes Preismaß sei. Die politischen Entscheidungsträger hätten auch gesagt, dass sie Überlegungen zum Klimawandel weiter in den geldpolitischen Rahmen einbeziehen würden. (08.07.2021/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...