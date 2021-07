BERLIN (dpa-AFX) - Die Mineralölwirtschaft in Deutschland will ihre Interessen künftig in einem neuen Verband organisieren. Der neue Verein soll "en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie" heißen und die bisherigen Interessenvertretungen - den 1946 gegründeten Mineralölwirtschaftsverband (MWV) sowie das 1984 ins Leben gerufene Institut für Wärme und Mobilität (IWO) - vollständig ersetzen, wie der MWV am Donnerstag mitteilte. Darauf hätten sich die bisherigen Mitgliedsunternehmen beider Organisationen zuvor verständigt. Sitz von en2x werde Berlin.

Mit dem neuen Verband wolle die Branche auf die anstehenden Transformationen angesichts der politischen Klimaziele reagieren und sich neu aufstellen, hieß es. Ob sich die künftige Interessenvertretung auch personell verändern wird, oder ob dieselben Verantwortlichen in ähnlicher Position weitermachen, blieb am Donnerstag zunächst offen. Solche Fragen sollten bald geklärt werden, sagte ein Sprecher./maa/DP/stw