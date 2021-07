Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten stieg am Mittwoch zum dritten Mal in Folge, dieses Mal um rund 3,8K Kontrakte laut Flash-Daten der CME Group. Auf der anderen Seite schrumpfte das Volumen um rund 107,5K Kontrakte und kehrte damit gleichzeitig zwei Tages-Pullbacks in Folge um. Gold blickt nun auf den 200-Tage-SMA Der Anstieg des Goldpreises ...

