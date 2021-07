Wie ticken die Deutschen in Sachen Geldanlage - Und noch spannender: wie ticken sie in Sachen nachhaltige Geldanlage - Das Meinungsforschungsinstitut Civey in Berlin befragt regelmäßig Kapitalanleger:innen, um darüber genaueres zu erfahren, zum Beispiel über Impact Investing. Darunter ist eine Anlageverhalten zu verstehen, mit dem sich eine finanzielle mit einer sozialen Rendite kombinieren lässt. Zwei Renditen zum Preis von einer, wenn man so will. Über das Verhalten der Deutschen in Sachen Nachhaltige Geldanlage spricht Martin Kerscher in wallstreet:online tv mit Paul Zernitz von Civey. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag