Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat schneller als erwartet ihre Beratungen zur Neuausrichtung der geldpolitischen Strategie zum Abschluss bringen können und heute die Ergebnisse veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Seit dem Beginn des Überprüfungsprozesses am 23. Januar 2020 seien relevante Themen in 13 separaten Workstreams betrachtet und intensiv - teilweise öffentlich - diskutiert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...