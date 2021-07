Der Dollar verlor auch zum Franken klar und wurde noch bei 0,9140 Franken gehandelt, nachdem er am Morgen noch bei 0,9250 Franken notiert hatte.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag im Tagesverlauf zum Dollar merklich zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1861 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch knapp unter 1,18 Dollar notiert. Noch am Mittwoch war der Euro mit 1,1782 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen. Der Dollar verlor auch zum Franken klar und wurde noch bei 0,9140 Franken gehandelt...

Den vollständigen Artikel lesen ...