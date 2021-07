Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund -2,08% auf 80,1, davor 5 Tage im Plus (5,34% Zuwachs von 77,65 auf 81,8), Addiko Bank -3,09% auf 14,1, davor 3 Tage im Plus (9,4% Zuwachs von 13,3 auf 14,55), Lenzing -1,13% auf 105,2, davor 3 Tage im Plus (2,5% Zuwachs von 103,8 auf 106,4), Josef Manner & Comp. AG 0% auf 106, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Bawag 44,52 (MA100: 44,67, xD, davor 247 Tage über dem MA100), Erste Group 30,44 (MA100: 30,53, xD, davor 241 Tage über dem MA100), RBI 18,62 (MA100: 18,75, xD, davor 237 Tage über dem MA100), Agrana 18,74 (MA100: 18,75, xD, davor 184 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Linz Textil Holding 294 (MA200: 287,35, xU, davor ...

