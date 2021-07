Purus Marine, eine maritime Holdinggesellschaft, die umweltfreundliche Schiffe und Infrastrukturausrüstung besitzt, gab heute eine Vereinbarung über den Erwerb eines großen Service-Schiffes für Techniker von Offshore-Windparks (Service Operation Vessel oder kurz "SOV") bekannt. Das SOV befindet sich derzeit im Bau und wird ab Anfang 2022 direkt in eine mehrjährige Zeitcharter mit einem führenden europäischen Unternehmen für erneuerbare Energien aufgenommen. Das SOV ist ein hybrid-elektrisches Schiff, das die beste Umweltleistung seiner Klasse bietet und in Zukunft mit größeren Batterie-/Lade- und Brennstoffzellen den Status "Zero Emission Ready" erreichen wird. Ein führender norwegischer Schiffsbetreiber und -eigentümer wird technische und kommerzielle Dienstleistungen für das SOV erbringen.

"Dieses umweltfreundliche SOV erfüllt unsere Mission, die Schifffahrtsindustrie zu entkarbonisieren, nicht nur durch die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen heute, sondern auch durch das Potenzial, in Zukunft emissionsfrei zu arbeiten", so Julian Proctor, Chief Executive Officer von Purus Marine. "Wir sind stolz darauf, diese kritische maritime Infrastrukturausrüstung zur Unterstützung der Erzeugung von erneuerbarer Offshore-Energie zu liefern."

"Wir freuen uns über die Vereinbarung zum Erwerb unseres ersten SOVs, die den ersten Schritt zur Erreichung des Ziels von Purus Marine darstellt, eine weltweit führende Flotte von SOVs aufzubauen, die die Offshore-Windindustrie bedienen", erklärte Svein Engh, Senior Advisor und Vorstandsmitglied von Purus Marine. "Dies ist nur der Anfang, denn Purus Marine plant im Laufe des nächsten Jahres weitere Akquisitionen im Bereich der Offshore-Windkraft sowie in anderen maritimen Bereichen."

Über Purus Marine

Purus Marine ist eine maritime Holdinggesellschaft, die ökologisch wegweisende Schiffe und Infrastrukturausrüstung besitzt und langfristig an hochwertige Endnutzer verleast. Das Unternehmen bedient ein breites Spektrum an maritimen Sektoren, darunter industrieller Seetransport, Kurzstrecken-Seetransport, Fähren, Offshore-Windparks und Umweltsanierung. Purus Marine hat sich dem Ziel verschrieben, den Übergang der maritimen Industrie zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Zukunft zu unterstützen, indem es Schiffe und Infrastrukturausrüstung bereitstellt, die die Kohlendioxidemissionen und Meeresverschmutzung reduzieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.purusmarine.com

