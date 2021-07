Die kurze Einschätzung der Lage Etwas Abwechslung kann nicht schaden und so hat sich der DAX wieder in Richtung der zweiten Rösselsprung-Marke begeben. Das Erreichen dieser Marke dürfte aber erst ein weiterer Meilenstein und kaum das Ende der sommerlichen Seitwärtsphase sein. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila ...

Den vollständigen Artikel lesen ...