DJ Airbus erhält im Juni 73 Bestellungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäft von Airbus hat im Juni angezogen. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, sammelte er im vergangenen Monat 73 Bestellungen ein. Gleichzeitig lieferte er 77 Maschinen an 44 Kunden aus. Im Mai waren noch 50 Maschinen an 32 Kunden übergeben worden, zudem kamen nur sieben Bestellungen herein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2021 14:20 ET (18:20 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.