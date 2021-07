Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - July 8, 2021) - A Copy of the Full Report is Available to Read by Following the Link:

Metals Performance Report Q2 2021

PRECIOUS METALS

Units 30.Jun.2021 Year to Date Dec.2020 GOLD $ USD/ oz. $1,776 -5.0% $1,898 SILVER $ USD/ oz. $26.20 -1.0% $26.36

BATTERY METALS

LITHIUM $ USD/ lb. $40.86 27.8% $31.82 LITHIUM CARBONATE (Li2CO3) $ USD/ lb. $5.84 72.8% $3.38 LITHIUM HYDROXIDE (LiOH.H2O) $ USD/ lb. $6.17 95.8% $3.15 COBALT (Co) $ USD/ lb. $22.83 28.3% $17.98 NICKEL SULFATE (NiSO₄) $ USD/ lb. $2.28 8.5% $2.13 VANADIUM PENTOXIDE (V2O5) $ USD/ lb. $7.60 47.6% $5.15

PLATINUM GROUP METALS

PLATINUM $ USD/ oz. $1,076 1.1% $1,059 PALLADIUM $ USD/ oz. $2,779 11.9% $2,453 RHODIUM $ USD/ oz. $15,500 -8.6% $16,950 IRIDIUM $ USD/ oz. $5,900 126.9% $2,600 RUTHENIUM $ USD/ oz. $390.0 39.3% $280.0 RHENIUM $ USD/ oz. $33.02 11.3% $30.19

BASE METALS

NICKEL $ USD/ lb. $8.28 10.8% $7.54 COPPER $ USD/ lb. $4.22 21.1% $3.52 ALUMINUM $ USD/ lb. $1.15 24.2% $0.90 ZINC $ USD/ lb. $1.32 7.7% $1.24 LEAD $ USD/ lb. $1.05 17.8% $0.89

HEAVY RARE EARTH METALS

EUROPIUM (III) OXIDE (Eu2O3) $ USD/ kg. $28.21 -7.1% $30.38 GADOLINIUM (Gd) $ USD/ kg. $20,010 0.0% $20,010 GADOLINIUM OXIDE (Gd2O3) $ USD/ kg. $27.56 11.8% $25.75 TERBIUM (Tb) $ USD/ kg. $1,121 -11.8% $1,320 TERBIUM OXIDE (Tb₄O₇) $ USD/ kg. $886.0 98.5% $470.1 DYSPROSIUM (Dy) $ USD/ kg. $455.7 28.0% $355.9 DYSPROSIUM OXIDE (Dy2O3) $ USD/ kg. $329.1 21.1% $280.6 ERBIUM (Er) $ USD/ kg. $800.0 198.3% $268.2 ERBIUM OXIDE (Er2O3) $ USD/ kg. $26.26 6.8% $24.59 YTTRIUM (Y) $ USD/ kg. $32.55 9.8% $29.66 YTTRIUM OXIDE (Y2O3) $ USD/ kg. $4.05 36.6% $2.97 SCANDIUM (Sc) $ USD/ kg. $520,260 0.0% $520,260 SCANDIUM OXIDE (Sc2O3) $ USD/ kg. $56,610 22.5% $46,200 BATTERY GRADE MISCHMETAL $ USD/ kg. $20.98 0.0% $20.98

LIGHT RARE EARTH METALS

LANTHANUM (La) $ USD/ kg. $4.05 -1.8% $4.12 LANTHANUM OXIDE (La2O3) $ USD/ kg. $1.27 -10.3% $1.41 CERIUM (Ce) $ USD/ kg. $4.23 6.4% $3.98 CERIUM OXIDE (CeO2) $ USD/ kg. $1.37 -5.5% $1.45 PRAESODYMIUM (Pr) $ USD/ kg. $97.65 25.7% $81.73 PRAESODYMIUM OXIDE (Pr2O3) $ USD/ kg. $76.31 48.0% $52.44 NEODYMIUM (Nd) $ USD/ kg. $84.27 -5.2% $89.69 NEODYMIUM OXIDE (Nd2O3) $ USD/ kg. $67.63 -6.4% $73.42 SAMARIUM OXIDE (Sm2O3) $ USD/ kg. $1.95 17.4% $1.66

MINOR METALS

MOLYBDENUM OXIDE (MoO3) $ USD/ kg. $27.00 30.4% $20.70 SELENIUM (Se) $ USD/ kg. $26.33 73.3% $15.19 TUNGSTEN (W) $ USD/ kg. $38.48 15.7% $33.27 ZIRCONIUM (Zr) $ USD/ kg. $20.54 5.2% $19.53 CADMIUM (Cd) $ USD/ MT $2,567.73 10.9% $2,314.58

About MineralPrices.com

MineralPrices.com provides prices, news, performance and trade information for all the world's metals categorized as: Precious Metals, Battery Metals, Platinum Group Metals, Base Metals, Rare Earth Metals and Minor Metals.

For further information please contact:

(416) 525 - 6869

manager@mineralprices.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/89807