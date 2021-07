Trotz fortschreitender Impfdurchdringung der Bevölkerung bringt die Delta-Variante des COVID-19-Virus Corona-Sorgen zurück an die internationalen Finanzmärkte. Die Experten der US-Großbank JPMorgan raten Anlegern aber zu Gelassenheit.? Delta-Variante wird in vielen Ländern zunehmend dominant ? JPMorgan sieht ähnliche Anlegerreaktion wie im Februar? Erholung bei Value-Aktien voraus?Erstmals in Indien aufgetreten, ist die Delta-Variante des Corona-Virus weltweit auf dem Vormarsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...