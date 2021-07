FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu EU und Belarus:

Lukaschenko hat nicht einmal einen Bruchteil der fast vier Millionen Flüchtlinge im Land, die die Türkei beherbergt. Seine Druckmöglichkeiten gegenüber der EU sind also begrenzt. Dennoch pikst er sie, wenn er die Menschen an der grünen Grenze zu Litauen absetzt, die bei Weitem nicht so gut überwacht ist wie etwa diejenige zu Polen. Und nebenbei ärgert er damit die litauische Regierung, die die geflüchtete Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja und ihr Team als belarussische Vertretung akkreditiert hat. In Brüssel schrillen die Alarmglocken. Zu Recht. Denn so stark die EU wirtschaftlich ist, es ist ein alarmierendes Zeichen, dass Autokraten in der Nachbarschaft den wunden Punkt des Staatenbündnisses gefunden haben - und sie noch immer keine Medizin dagegen entwickelt hat./zz/DP/mis