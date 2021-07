The following instruments on XETRA do have their first trading 09.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.07.2021Aktien1 IT0005450173 MeglioQuesto S.p.A.2 GB00BN44P254 Baltic Classifieds Group PLC3 USU8457V1099 Spectral MD Holdings Ltd.4 US01626W1018 Alight Inc.5 US23292C1027 D'Ieteren Group S.A.6 KYG609201085 Midea Real Estate Holding Ltd.7 FI4000507991 Ahlstrom-Munksjoe OyjAnleihen1 XS2364199757 Rumänien, Republik2 XS2363605044 Grünenthal GmbH3 DE000A3KPTG6 JAB Holdings B.V.4 XS2364200514 Rumänien, Republik5 XS2363244513 Deutsche Lufthansa AG6 DE000A14JZT4 Baden-Württemberg, Land7 CH1118223382 Glarner Kantonalbank8 US500769JP02 Kreditanstalt für Wiederaufbau9 DE000LB2BFJ7 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2BFK5 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BFL3 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB2BFN9 Landesbank Baden-Württemberg13 CH1118483754 LGT Bank AG14 SE0016275077 VNV Global AB15 XS2355517728 China Modern Dairy Holdings Ltd.16 GB00BMYHLJ62 CP Funding 1 PLC17 US60687YBS72 Mizuho Financial Group Inc.18 US60687YBT55 Mizuho Financial Group Inc.19 US65535HAX70 Nomura Holdings Inc.20 XS2360853332 Prosus N.V.21 XS2363982344 Sparebank 1 SR-Bank ASA22 USY77108AD33 Xiaomi Best Time International Ltd.23 USY77108AF80 Xiaomi Best Time International Ltd.24 ES0000090888 Junta de Andalucía25 US60687YBD04 Mizuho Financial Group Inc.26 US65535HAW97 Nomura Holdings Inc.27 US65535HAY53 Nomura Holdings Inc.28 XS2363203089 Prosus N.V.29 US78016EZT71 Royal Bank of Canada30 FR0126919820 Allianz Banque S.A.31 XS2363235107 Deutsche Lufthansa AG32 DE000HLB24D9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 XS2363910436 Vereinigte Mexikanische Staaten