In der Folge liegen Umsatz und Ergebnis von IVF HARTMANN per 30. Juni signifikant unter den Vorjahreswerten, teilte die Gesellschaft am Freitag mit.Zu den Herausforderungen, mit denen sich die Gruppe im ersten Halbjahr konfrontiert sah, gehörte etwa eine stark gesunkene Nachfrage nach Schutzgütern. Dies hänge nicht zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...