Auch Hellofresh konnte sich gestern dem Abwärtstrend nicht entziehen. Aber die Aktie ist besser als einige andere Online-Anbieter - so sieht es der Platow Brief, dem die Perspektiven eines "neuen Absatzmarktes" gefallen: Hellofresh kündigte zur Wochenmitte an, nach Norwegen zu expandieren. Damit bleibt der Kochboxversender klar auf Wachstumskurs. Nachdem das Unternehmen positive Erfahrungen mit den Markteintritten in Dänemark und Schweden hatte, folgt mit Norwegen das nächste skandinavische Land, so Co-CEO Thomas Griesel. Mit rd. 2,5 Mio. Haushalten bietet der Markt viel Potenzial für neues Geschäft. ...

