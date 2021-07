DJ Aroundtown legt Bezugspreis für Aktiendividende auf 5,58 Euro fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Aroundtown hat die Konditionen für die kürzlich zur Wahl gestellte Aktiendividende veröffentlicht. Aktionäre des Gewerbeimmobilienunternehmens können sich noch bis einschließlich Dienstag entscheiden, ob sie ihre Gewinnausschüttung in Form von Aktien haben wollen (Scrip Dividend). Diese werden zum Bezugspreis von 5,58 Euro in einem Bezugsverhältnis von 29,84 zu 1 ausgegeben, wie das Unternehmen in Luxemburg mitteilte. Alle übrigen Aktionäre bekommen eine Bardividende von 22 Cent je Anteilsschein ausgezahlt.

July 09, 2021

