Der amerikanische Versicherungskonzern MetLife Inc. (ISIN: US59156R1086, NYSE: MET) schüttet für das dritte Quartal 2021 eine Dividende in Höhe von 48 US-Cents aus, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Zahltag ist der 14. September 2021 (Record date: 10. August 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergibt sich eine Dividende von 1,92 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 56,69 ...

