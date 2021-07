Die Wiener Börse dürfte am Freitag freundlich in den Handel starten. Ein Bankenindikator auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine knappe Stunde vor Handelseröffnung um 0,4 Prozent fester.Auch das europäische Umfeld wird nach den zuletzt klaren Abschlägen zu Handelsbeginn etwas höher erwartet. Während die US-Börsen am Vorabend Verluste hinnehmen mussten, zeigten sich die Märkte in Asien heute ...

