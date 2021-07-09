Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 09.07.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 666 internationalen Medien
Plata statt Plomo! Mexiko-Silver-Bullet ist nun der beste Hebel für steigenden Silberpreis
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0BLGA ISIN: DK0010274844 Ticker-Symbol: ZVR 
Tradegate
08.07.21
17:24 Uhr
74,10 Euro
-1,00
-1,33 %
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SOLAR A/S Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SOLAR A/S 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
76,0076,8012:06
76,2076,6012:06
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SOLAR
SOLAR A/S Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SOLAR A/S74,10-1,33 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.