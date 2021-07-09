- (PLX AI) - Solar Q2 revenue DKK 3,098 million.
- • Q2 EBIT DKK 153 million
- • Q2 EBITDA margin 6.8%
- • Outlook FY EBITDA DKK 825 million
- • Outlook FY revenue DKK 12,100 million
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|Aktuelle Nachrichten
|09:04
|Solar A/S: No. 15 Solar presents its second guidance increase during 2021 with an EBITDA increase of DKK 100m
|09:04
|Solar A/S Q2 EBITDA DKK 211 Million
|(PLX AI) - Solar Q2 revenue DKK 3,098 million.• Q2 EBIT DKK 153 million• Q2 EBITDA margin 6.8%• Outlook FY EBITDA DKK 825 million• Outlook FY revenue DKK 12,100 million
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|12.05.
|No. 14 Share trading in Solar A/S
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|Solar A/S: No. 13 2021 Quarterly Report Q1 2021
|06.05.
|Solar A/S: No. 12 2021 Distribution of extraordinary dividend of DKK 15.00 per share
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